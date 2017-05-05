Гендиректор ИСЕСКО: Неразрешенный нагорно-карабахский конфликт является примером неэффективной деятельности Совбеза ООН

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан является примером, моделью демократии, мира, межкультурного диалога".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман аль-Тувейджри на открытии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он поблагодарил президента Азербайджана за организацию форума.

Затронув тему существующих в мире конфликтов, Абдулазиз Осман аль-Тувейджри отметил, что это следствие того, что "суперсилы не делают свою работу должным образом".

"Примером тому является и нагорно-карабахский конфликт, где оккупация длится уже более 20 лет. Тоже наблюдаем и в Палестине, Сирии, Ливии, Сомали, Афганистане. Везде войны, убийства, разрушения", - заявил гендиректор ИСЕСКО, ответив, что причиной тому - неэффективная деятельность Совета безопасности ООН.

"Сейчас не время для мягкой работы, а время действовать", - заявил он.