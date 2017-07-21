Гендиректор "Азтелеком": Завершились работы, проведенные для обеспечения населения Джоджуг Марджанлы беспрерывной связью

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Джабраил. Джоджуг Марджанлы. 21 июля. REPORT.AZ/ "Завершились работы, проведенные для обеспечения населения Джоджуг Марджанлы устойчивой и беспрерывной связью".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал посетивший Джоджуг Марджанлы гендиректор ООО "Азтелеком" Суат Пашаев.

По его словам, в селе установлено соответствующее новейшим технологиям оборудование: "Ныне предусмотренная на 50 семей электронная АТС, в дальнейшем, по мере строительства новых домов и роста числа абонентов, будет расширена".