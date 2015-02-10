Фрейзер: Угроза случайной войны в Карабахе сохраняется

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "Опасность начала "случайной войны" в Нагорном Карабахе постоянно сохраняется в связи с отсутствием реализации мер по укреплению доверия". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила аналитик, эксперт по Кавказу Сабина Фрейзер.

По ее словам, переговоры по карабахскому урегулированию зашли в тупик после Казанской встречи 2011 года, когда стороны не пришли к согласию по предложенным посредниками основным принципам – центральной теме мирного процесса, начиная с 2005 года. "Самым главным вопросом сейчас является то, готовы ли президенты отложить в сторону обсуждения по этим Основным принципам и начать всеобъемлющие переговоры, способные привести к долговременному урегулированию, как это предлагают сделать сопредседатели", - отметила Фрейзер.