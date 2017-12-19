Французский советник: Взятие в заложники Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева является нарушением Женевской конвенции

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Париж. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Взятие в заложники Арменией и незаконное осуждение Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на их родных землях является нарушением Женевской конвенции".

Об этом западноевропейскому бюро Report сообщила вице-президент Института Роберта Шумана, парламентский советник в Национальной Ассамблее Франции Флоранс Габай.

По ее словам, эти территории входят в признанные ООН границы Азербайджана: "Мы должны информировать всех по этому поводу. Незаконное взятие армянами в заложники Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на родных землях и их осуждение "судом" является нарушение норм международного права. Мы должны всем заявить об этом факте. Мы должны постоянно напоминать об этом Совету Европы, Совету по правам человека ООН, НПО, членам Европарламента, членам действующей в составе Французского сената и Национальной Ассамблеи Группы дружбы Франция-Азербайджан. Я не могу сказать, что этими мероприятиями мы сможем помочь в возвращении завтра азербайджанского населения Нагорного Карабаха в свои родные очаги. Такие вопросы требуют времени. Это важно для осознания действительности и принятия соответствующего решения. Нужно периодически напоминать о нарушении Арменией законов и доводить до внимания рассмотрение на данный момент вопроса Европейским судом по правам человека".

Ф.Габай также коснулась положения азербайджанских вынужденных переселенцев: "Я тоже мать и не могу оставаться равнодушной к страданиям ставших вынужденными переселенцами азербайджанских матерей и отцов. Мое внимание привлекло в них два элемента. У них есть надежда. С одной стороны это надежда на азербайджанское государство и государство продолжает на высоком уровне оказывать заботу к вынужденным переселенцам. С другой стороны я восхищаюсь тем, что мучения, с которыми столкнулись вынужденные переселенцы, не смогли сломить их надежды. Институт Роберта Шумана, вице-президентом которого я являюсь, обладает полномочиями быть представленным в Совете Европы. Азербайджан также является членом Совета Европы. Вопрос азербайджанских вынужденных переселенцев стоит в центре внимания Института Роберта Шумана. Наш институт носит имя одного из основоположников Европы Роберта Шумана. Он был истинным христианином. Роберт Шуман всегда с большим уважением относился к цивилизации и культуре народов. И мы сегодня продолжаем его наследие. Более глубоко изучив вопрос вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, мы, в рамках своих возможностей, попытаемся найти решение данного вопроса".