Французский сенатор: Я надеюсь, сопредседатели Минской группы наконец очнутся

Париж. 6 июля. REPORT.AZ/ Французский сенатор Эрик Долидж выразил соболезнование близким погибших в результате обстрела армянами села Алханлы Физулинского района, назвал это событие, унесшее жизнь младенца, недопустимой, невозможной трагедией.

В интервью французскому бюро Report он выразил надежду, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не останутся равнодушными к этой трагедии, примут меры для скорейшего мирного урегулирования конфликта: "Потому что не реагировать на это преступление, не наказывать преступников, означает быть с ними заодно. Если нагорно-карабахский конфликт до сих пор не решен, причиной этому препятствование Армении переговорам. Азербайджан хочет мира. Азербайджан хочет вернуть оккупированные Арменией земли. Азербайджан хочет восстановить свою территориальную целостность. Наши "армянские друзья" мешают распространять во Франции истину о нагорно-карабахском конфликте. Я надеюсь, сопредседатели Минской группы наконец очнутся и предупредят очередную трагедию".

Отметим, что вооруженные силы Армении 4 июля в районе 20:00 совершили очередную провокацию, подвергнув обстрелу из минометов и гранатометов территории проживания гражданского населения и нахождения гражданских объектов с целью уничтожения гражданского населения и умышленного уничтожения личного имущества граждан.

В результате жители села Алханлы - Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева 1966 г.р., ее внучка Захра Эльнур гызы Гулиева 2016 г.р. погибли. Еще одно гражданское лицо Салминаз Ильтифат гызы Гулиева 1965 г.р. госпитализирована с тяжелыми телесными ранениями.

По данному факту в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса: 116.0.6 (осуществление широкомасштабных разрушений, не вызванных военной необходимостью), 116.0.7 (нападение на неохраняемые территории, населенные пункты и зоны разоружения), 116.0.8 (нападение без военной необходимости на объекты, не являющиеся военной целью, ясно видимые и различимые, в том числе особо охраняемые, исторические, религиозные, учебные объекты, объекты искусства, научные, благотворительные, медицинские объекты или места расположения больных и раненых), 116.0.10 (нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) 29,120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) и 120.2.12 (убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), ведется следствие.