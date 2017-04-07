Французский репортер попросил разрешения МИД Азербайджана для посещения Карабаха

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Независимый репортер из Франции Роман Мьелкарек обратился с письмом в министерство иностранных дел Азербайджана для получения разрешения и аккредитации на посещение и проведение журналисткой деятельности на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, Роман Мьелкарек проявил уважение к признанным на международном уровне территориальной целостности и суверенитету, а также законам Азербайджана. Он дал гарантию, что в будущем будет избегать незаконных посещений оккупированных территорий Азербайджана, представив соответствующую форму анкеты для аккредитации иностранных представителей СМИ.

С учетом обращения репортера, уважения и следования законам Азербайджана его имя не внесено в список нежелательных лиц.

Отметим, что 3-7 марта 2017 года Роман Мьелкарек посетил Азербайджан, побывал на линии фронта, встретился с беженцами и вынужденными переселенцами, собрал информацию о позиции Азербайджана в связи с конфликтом. 19-20 марта он посетил оккупированные Арменией территории.

"Это очередной показатель конструктивного сотрудничества с международными представителями медиа, блогерами и независимыми репортерами, которые не занимаются односторонней пропагандой сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана, что нарушает законы нашей страны, является неуважением к территориальной целостности и суверенитету и противоречит журналисткой этике и объективности", - заявили в МИД.