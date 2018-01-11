Французский писатель: Исторической родиной карабахских скакунов являются находящиеся в оккупации карабахские земли - ИНТЕРВЬЮ

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Париж. 11 января. REPORT.AZ/ Интервью западноевропейского бюро Report с французским писателем-публицистом, редактором книги "Карабахский скакун" Жан-Луи Гуро:

- Откуда Вы почерпнули первые сведения о карабахских скакунах? Как у Вас зародился интерес к этим коням?

- Как-то я прочел книгу о карабахских скакунах, изданную в XIX веке в эпоху царской России. Затем в ходе своего посещения СССР, наряду с русаками, я увидел считающихся лучшими скакунами Центральной Азии, Кавказа и Южного Кавказа – карабахских скакунов. Еще в советскую эпоху карабахские скакуны столкнулись с опасностью сокращения числа особей. Затем, к сожалению, я услышал, что независимость Азербайджана досталась ценой потерь, трагедий, узнал об оккупации Нагорного Карабаха и о том, что азербайджанцы стали вынужденными переселенцами на собственных землях.

Естественно, в подобных условиях я подумал о том, что карабахских скакунов ничего хорошего не ожидает. Несколько лет назад я услышал о том, что обсуждается вопрос о включении игры човган в "Список нематериального наследия ЮНЕСКО". Я получил приглашение посетить Баку для участия в сессии, на которой была выдвинута кандидатура Азербайджана. Я очень обрадовался столь высокой оценке игре човган со стороны ЮНЕСКО и даже конный спорт Франции был включен в этот список. В ходе визита в Азербайджан, вопреки своим предположениям, я стал свидетелем большой работы, проводимой во имя сохранения карабахских скакунов.

- Каковы особенности карабахской породы?

- Красота, изящность движений, эластичность. Им присуща аристократичность.

- В связи с какими особенностями човгана эту игру проводят именно на карабахских скакунах?

- Для этой игры нужны быстрые, подвижные и выносливые лошади. Карабахские скакуны обладают всеми этими качествами. Карабахские кони отличаются от иных пород и способностью мыслить. Поэтому Азербайджан смог познакомить всех с этой игрой, проводимой именно на карабахских скакунах. Човган присущ и другим народам, и в эту игру играют с участием иных пород. Однако в этом случае возрастает вероятность проигрыша.

- В результате оккупации Нагорного Карабаха Арменией карабахские скакуны были вынужденно переселены со своего исконного пристанища. Эти кони также стали, своего рода, жертвами конфликта…

- Кони не имеют никакого отношения к политике. Карабахский конфликт является одной из самых больших трагедий человечества. В результате этого конфликта азербайджанскому народу был нанесен моральный и материальный ущерб. Этот конфликт обернулся трагедией и для карабахских скакунов. Они были вынуждены покинуть родной край – Карабах. Карабах – Родина этих лошадей. Карабахские скакуны отличаются от норвежской породы. Причина подобных различий кроется в разнице климатических условий. Различны и пастбища. Порода лошадей формируется в соответствии с землей, на которой они живут. Алжирские лошади не могут приспособиться к климату Норвегии. Вынужденное отлучение карабахских коней от родных земель – подлинная трагедия для них. Мы можем подыскать для них климат, напоминающий карабахский, но родные края все же нечто иное.

Что касается политической стороны вопроса, следствием дальновидной политики Азербайджана стало включение игры човган на карабахских скакунах в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. Тем самым Азербайджан вновь продемонстрировал всему миру, что колыбель и проматерь карабахских скакунов – Карабах является исконно азербайджанской землей. В ближайшее время выйдет в свет моя статья, посвященная этой блистательной политической победе Азербайджана.

- Как мы можем предотвратить сокращение численности карабахских скакунов?

- Сокращение и даже исчезновение некоторых пород лошадей связано с тем, что в них уже нет необходимости. На протяжении истории лошади служили человеку. В современный век лошади не так нужны человеку, поэтому их численность стала сокращаться. К примеру, в казачьих лошадях нет необходимости ввиду отсутствия казаков.

Мнение о том, что лошади могут жить в дикой природе, ошибочно. Они очень привязаны к людям. Для предотвращения сокращения численности лошадей важно найти форму их привлечения к работе. В мире признаны три современных вида занятости лошадей – развлечения, соревнования и конные виды спорта. Я приветствую проведение в Азербайджане мероприятий, связанных с карабахскими скакунами. Полагаю, что развитие игры човган – основной элемент этой успешной политики. Советский Союз оказал всестороннее негативное воздействие на исчезновение пород лошадей. Это был в то же время способ ослабления нации, национальной целостности, поскольку лошади испокон являлись объектом гордости азербайджанского народа, как и многих других народов.