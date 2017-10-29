Французский историк: Надеюсь, Франция сможет заставить Армению вернуть азербайджанские земли

Париж. 29 октября. REPORT.AZ/ "Последняя встреча президентов Азербайджана и Армении могла бы стать исторической. Но к сожалению, Армения вновь продемонстрировала нежелание урегулировать и так уже давно затянувшийся конфликт. Азербайджан как и всегда не пожалел усилий выйти из этого кризиса. К сожалению, Армения и в этот раз воспрепятствовала мирному решению конфликта."

Об этом французскому бюро Report сообщил видный французский историк Карим Ифрак.

Он заявил, что затянувшийся на долгие годы нагорно-карабахский конфликт должен завершиться:

"В результате этого конфликта 1 миллион человек бежали с земель своих предков, покинули свои дома. Из-за этого конфликта люди умирают и получают ранения. Надеюсь, как сопредседатель минской группы ОБСЕ Франция вынудит Армению вернуть азербайджанские земли и заставит ее вести переговоры, которые принесут постоянный мир".

Вюсаля Исметгызы