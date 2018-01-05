Французский адвокат: Армения не выдержит давления в связи с азербайджанскими заложниками и сдастся - ИНТЕРВЬЮ

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"Будут результативными только коллективные обращения в Европейский суд"

Париж. 5 января. REPORT.AZ/ Интервью западноевропейского бюро Report с французским адвокатом Жан-Ивом Фельтецом, привлеченным к защите в Европейском суде по правам человека интересов азербайджанцев-вынужденных переселенцев по делу “Чирагов и другие против Армении”.

- Европейский суд по правам человека частично удовлетворил жалобу азербайджанцев-вынужденных переселенцев, поданную в связи с лишением их возможности вернуться в родной Лачинский район, отчий кров и пользоваться своим имуществом. Армения должна выплатить каждому из них компенсацию в размере 5 тыс. манатов. Как Вы расцениваете это решение суда?

- Я приветствую решение Европейского суда в отношении азербайджанцев-вынужденных переселенцев. Я бы хотел, чтоб остальные азербайджанцы-вынужденные переселенцы подали аналогичные обращения. Это в то же время крайне важно с точки зрения донесения реалий и истинного положения дел до всей Европы.

Ко мне поступило обращение изучить правовой аспект вопроса и дать рекомендации. Если в Европейский суд подадут жалобы десятки, сотни, тысячи азербайджанцев-вынужденных переселенцев, то ни одна страна не устоит перед этим натиском. Стоит добавить, что все возможные варианты пока до конца не изучены. Например, можно будет обратиться в Международный Уголовный Суд. Пока Азербайджан не ратифицировал документ, но как только произойдет, страна получит право в полной мере пользоваться всеми возможностями этого суда. Хочу сказать, что и обращения отдельных лиц могут внести свою лепту в решение этого вопроса, однако результативными будут коллективные обращения.

Когда мы задавали вопрос об этом армянам, они затруднялись комментировать происходящее.

- Как можно добиться освобождения азербайджанцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники 12 июля 2014 года при посещении находящегося под оккупацией родного дня них Кельбаджарского края?

- В этом вопросе я настроен оптимистично. Нужно продолжать распространять информацию об азербайджанских заложниках. Нужно заявить, что это настоящий международный скандал. Этот вопрос напоминает спелое яблоко. Как плод созреет в положенный ему срок, так и Армения, не вынеся давления, в итоге сдастся.

Оказание давления – основной рычаг. Франция всегда пользуется этим рычагом для освобождения своих заложников у других стран. За рубежом у Армении много сторонников. Как только их перестанут поддерживать, они отступят. Пока они добиваются своего, но как только число людей, которые скажут им “нет” возрастет, у них просто не останется иного пути, как отступить. Сейчас самое время усилить давление.

- Какой наиболее беспокоящий вопрос, связанный с азербайджанцами-вынужденными переселенцами, потерявшими свои отчие дома и родные земли?

- Нагорно-карабахский вопрос длится уже долгий срок и до сих пор остается нерешенным. Подрастает новое поколение азербайджанцев-вынужденных переселенцев, насильно изгнанных из родных очагов. Самое главное, не забывать об этой проблеме, а постоянно рассказывать о ней молодежи, говорить о ней в школах, включить в учебную программу. Народ - свидетель своей истории. Народ Франции много натерпелся на протяжении своей истории. Мы всегда рассказывали о пережитом нашим потомкам. Так, мы достигли намеченной цели.