Формирования ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 8 раз

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 8 раз. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Барекамаван, Бердаван Ноемберянского района и в селе Вазашен Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Гаймаглы, Кемерли и на безымянных высотах Газахского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Физулинского районов.