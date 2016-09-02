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    Формирования ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 8 раз

    Позиции Вооруженных Сил Азербайджана подверглись обстрелу

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 8 раз. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана. 

    С позиций, расположенных в селах Барекамаван, Бердаван Ноемберянского района и в селе Вазашен Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Гаймаглы, Кемерли и на безымянных высотах Газахского района.

    Позиции  Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Физулинского районов.

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