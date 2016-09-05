Формирования вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 31 раз

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 31 раз. Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, а также с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Ферехли и на безымянных высотах Газахского района, а также в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мерзили Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района.