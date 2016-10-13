Формирования вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 28 раз

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 28 раз.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджевандского района и на безымянных высотах Красносельского района, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Геярх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Гервенд Агдамского района, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Физулинского и Джебраильского районов.