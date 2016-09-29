Формирования вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 16 раз

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 16 раз. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Вазашен и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Барекамаван Ноемберянского района и в селе Айгедзор Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского района.