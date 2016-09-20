Формирования вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 12 раз

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 12 раз. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Айгедзор Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные на безымянных высотах на территории Товузского района.

Позиции наших Вооруженных Сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированного села Горадиз Физулинского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Физулинского районов.