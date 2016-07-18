Филиппо Ломбарди: Швейцария готова сыграть роль посредника в урегулировании карабахского конфликта

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Швейцария готова сыграть роль посредника, пригласив делегации Азербайджана и Армении в Парламентской ассамблее ОБСЕ для обсуждения перспектив решения карабахской проблемы.

Как сообщает Report со ссылкой на News.am, об этом заявил глава делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ Филиппо Ломбарди.

"Все мы очень обеспокоены в связи с возможной эскалацией конфликта. Это так называемый "замороженный" конфликт, но такие конфликты, к сожалению, иногда становятся "горячими". Люди погибают с обеих сторон, и без международного мониторинга невозможно сказать, кто ответственен за убийства. Наша позиция следующая – обе страны, оба народа, оба президента, Армении и Азербайджана, должны встретиться и попытаться вместе прийти к новому диалогу, с целью выйти из этого тупика", - добавил глава швейцарской делегации.

Швейцарский дипломат отметил, что предложение руководимой им делегации в рамках ПА ОБСЕ заключается в том, что Швейцария готова сыграть роль посредника, пригласив делегации Азербайджана и Армении в ПА ОБСЕ в Швейцарию для обсуждения перспектив решения карабахской проблемы. "Мы можем также вовлечь грузинскую делегацию. Швейцария хочет сыграть роль посредника, но не намерена принуждать к миру".