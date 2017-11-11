Евросоюз заявил о своем полном доверии сопредседателям МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Европейский Союз заявил о своем полном доверии в работе сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении представительства ЕС в ОБСЕ.

Европейский Союз подтвердил свою поддержку Минской группы и заявил о своем полном доверии сопредседателям в их работе по продвижению поиска политического, справедливого и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта, для будущего региона.

"Мы предлагаем сторонам более эффективно использовать усилия, прилагаемыми сопредседателями. Европейский Союз внимательно следит за развитием ситуации в Карабахском регионе, которая по-прежнему остается крайне нестабильной. В прошлом году мы снова были свидетелями многочисленных жертв, и почти ежедневного нарушения прекращения огня. Особую озабоченность вызывают случаи применения тяжелой артиллерии или нападения на гражданское население. Мы вновь заявляем о нашем осуждении всякого применения силы и призываем стороны избегать любых действий, которые могут привезти к росту напряженности. С этой целью мы призываем стороны строго соблюдать режим прекращения огня в соответствии с их обязательствами", - отмечается в заявлении.

"Европейский Союз вновь заявляет о своей приверженности мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе основополагающих принципов Устава Организации Объединенных Наций и Хельсинкского Заключительного акта. Заявление признает неустойчивый и опасный характер статус-кво и призывает к разработке всеобъемлющего мирного договора. Европейский Союз по-прежнему будет продолжать активно заниматься конфликтом через своего Специального представителя, в частности оказывая поддержку усилиям по урегулированию конфликта. ЕС вовлечен в разрешение в рамках своей программы содействия контактам между обществами, разделенными конфликтом - Европейское партнерство по мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха (EPNK). ЕС по-прежнему открыт для создания других мер укрепления доверия в поддержку и полной взаимодополняемости Минской группы", - заявило представительство ЕС.