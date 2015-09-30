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    Майя Косьянчич: Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается приоритетом для ЕС

    Евросоюз призывает к немедленной де-эскалации насилия

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается приоритетом для ЕС. Статус-кво неприемлем". Как сообщает Report со ccылкой на Euroactiv, об этом заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Ф.Могерини Майя Косьянчич, комментируя текущую  ситуацию на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе. 

    Она отметила, что ЕС приветствует организованную сопредседателями МГ ОБСЕ встречу между министрами иностранных дел  Азербайджана и Армении, которая прошла в Нью-Йорке. 

    "Мы призываем к немедленной де-эскалации насилия. Стороны должны проявлять сдержанность на местах, строго соблюдать режим прекращения огня и Женевские конвенции. Мы призываем стороны вновь участвовать в переговорах на высшем уровне, направленных на скорейшее мирное и всеобъемлющее урегулирование конфликта", - заявила Косьянчич. 

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