Майя Косьянчич: Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается приоритетом для ЕС

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается приоритетом для ЕС. Статус-кво неприемлем". Как сообщает Report со ccылкой на Euroactiv, об этом заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Ф.Могерини Майя Косьянчич, комментируя текущую ситуацию на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе.

Она отметила, что ЕС приветствует организованную сопредседателями МГ ОБСЕ встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, которая прошла в Нью-Йорке.

"Мы призываем к немедленной де-эскалации насилия. Стороны должны проявлять сдержанность на местах, строго соблюдать режим прекращения огня и Женевские конвенции. Мы призываем стороны вновь участвовать в переговорах на высшем уровне, направленных на скорейшее мирное и всеобъемлющее урегулирование конфликта", - заявила Косьянчич.