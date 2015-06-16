ЕСПЧ огласил решение касательно жалобы вынужденных переселенцев из Азербайджана

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) огласила решение касательно жалобы вынужденных переселенцев из Азербайджана.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ, суд постановил, что имело место нарушение прав вынужденных переселенцев, лишенных доступа к своей собственности.

Отметим, дело "Чирагов и другие против Армении" находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека c апреля 2005 года на основе иска азербайджанских вынужденных переселенцев, которые не могут вернуться в свои дома в Лачинском районе, откуда они были вынуждены бежать в 1992 году в результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.