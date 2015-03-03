​Еще один штат США признал Ходжалинский геноцид

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Губернатор штата Юта Гери Р.Херберт 2 марта подписал письмо в связи с Ходжалинским геноцидом. Об этом заявили Report в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В письме на имя генконсула Насими Агаева губернатор от имени жителей штата Юта выразил соболезнование азербайджанцам, проживающим в штате Юта и во всем мире, в связи с 23-ей годовщиной Ходжалинского геноцида, во время которого было жестоко убито более 600 людей, включая женщин и детей.

Также в письме сказано, что это трагическое событие напоминает о зверствах, происходящих во время войны, и показывает необходимость общения, взаимопонимания и терпимости между людьми с различной религиозной, этнической, национальной и культурной принадлежностью.

В заключении губернатор Г.Р.Херберт выразил благодарность генеральному консульству Азербайджана в Лос-Анджелесе за вклад в деле построения мостов, связывающих народы Азербайджана и США, отметил развитие экономических, культурных и образовательных связей между двумя странами.

Отметим, что это первый официальный документ о признании Ходжалинского геноцида, подписанный губернатором штата Юта. Количество штатов США, признавших Ходжалинский геноцид, достигло 17-ти.