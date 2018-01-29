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    Еще один армянский военнослужащий погиб в Карабахе

    Для выяснения обстоятельств случившегося ведется следствие

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На оккупированных территориях - в Нагорном Карабахе при невыясненных обстоятельствах погиб еще один армянский военнослужащий. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в министерстве обороны Армении.

    По предварительным данным, в результате нарушения правил обращения с оружием, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий  Овсеп Григорян, 1998 года рождения, в одной из воинских частей. 

    Для выяснения обстоятельств случившегося ведется следствие.

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