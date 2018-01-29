Еще один армянский военнослужащий погиб в Карабахе

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На оккупированных территориях - в Нагорном Карабахе при невыясненных обстоятельствах погиб еще один армянский военнослужащий. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в министерстве обороны Армении.

По предварительным данным, в результате нарушения правил обращения с оружием, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Овсеп Григорян, 1998 года рождения, в одной из воинских частей.

Для выяснения обстоятельств случившегося ведется следствие.