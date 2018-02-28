Еще один американский конгрессмен сделал заявление по поводу Ходжалинского геноцида

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Представитель республиканцев от штата Северная Каролина в Конгрессе США Вирджиния Фокс выступила с заявлением в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТадж, В.Фокс отметила, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы были убиты мирные жители, в том числе женщины, дети и старики, в целом, 613 человек. Конгрессмен подчеркнула важность почтения памяти усопших.

В.Фокс заявила, что Азербайджан является надежным и важным партнером США, оказывающим США поддержку в борьбе с терроризмом, а также вносящим ценный вклад в экономическое развитие региона, предпринимая усилия в восстановление “Нового Шелкового Пути”.

Почтив память убитых в Ходжалы, американский конгрессмен выразила глубокие соболезнования азербайджанскому народу.