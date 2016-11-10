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    Еще двое армянских общественных деятелей посетили Мемориал памяти жертв Ходжалы - ВИДЕО

    Они возложили цветы к мемориалу

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Находящиеся с визитом в Азербайджане заместитель председателя армянской неправительственной организации "Меридиан", журналист Сюзанна Джагинян и руководитель армянской организации "Национально-освободительное движение" Ваан Мартиросян посетили Мемориал памяти жертв Ходжалы в Баку. 

    Как сообщает Report, они возложили цветы к мемориалу.

    Отметим, что 8 ноября памятник Ходжалы посетил армянский писатель-публицист, общественный деятель Вахе Аветян.

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