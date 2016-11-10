Еще двое армянских общественных деятелей посетили Мемориал памяти жертв Ходжалы - ВИДЕО

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Находящиеся с визитом в Азербайджане заместитель председателя армянской неправительственной организации "Меридиан", журналист Сюзанна Джагинян и руководитель армянской организации "Национально-освободительное движение" Ваан Мартиросян посетили Мемориал памяти жертв Ходжалы в Баку.

Как сообщает Report, они возложили цветы к мемориалу.

Отметим, что 8 ноября памятник Ходжалы посетил армянский писатель-публицист, общественный деятель Вахе Аветян.