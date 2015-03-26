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    ЕС призвал стороны карабахского конфликта воздерживаться от нагнетающих напряженность действий и заявлений

    Число инцидентов на линии соприкосновения достигло уровня невиданного с 1994 года

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ "Европейский Союз  призвал стороны нагорно-карабахского конфликта воздерживаться от действий и заявлений, нагнетающих напряженность и подрывающих мирный процесс". Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе ЕС по прогрессу Азербайджана в рамках Политики Европейского соседства. 

    В докладе отмечается, что "в прошлом году исполнилось 20 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня на фоне сохраняющейся тупиковой ситуации вокруг урегулирования конфликта". 

    "Ситуация с безопасностью на местах остается серьезной проблемой на фоне инцидентов и жертв, число которых достигло невиданного с 1994 года уровня", - говорится в докладе ЕС. При этом отмечается "увеличение конфронтационной риторики и продолжающаяся гонка вооружений". 

    Отмечается, что ЕС остается полностью приверженным поддержке деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта. 

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