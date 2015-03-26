ЕС призвал стороны карабахского конфликта воздерживаться от нагнетающих напряженность действий и заявлений

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ "Европейский Союз призвал стороны нагорно-карабахского конфликта воздерживаться от действий и заявлений, нагнетающих напряженность и подрывающих мирный процесс". Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе ЕС по прогрессу Азербайджана в рамках Политики Европейского соседства.

В докладе отмечается, что "в прошлом году исполнилось 20 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня на фоне сохраняющейся тупиковой ситуации вокруг урегулирования конфликта".

"Ситуация с безопасностью на местах остается серьезной проблемой на фоне инцидентов и жертв, число которых достигло невиданного с 1994 года уровня", - говорится в докладе ЕС. При этом отмечается "увеличение конфронтационной риторики и продолжающаяся гонка вооружений".

Отмечается, что ЕС остается полностью приверженным поддержке деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.