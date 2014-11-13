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    ЕС призвал расследовать инцидент по поводу сбитого на линии соприкосновения вертолета

    Обе стороны должны придерживаться режима прекращения огня

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Европейский Союз призвал стороны конфликта  воздержаться от любых действий, либо заявлений, которые приведут к эскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ЕС в связи с инцидентом 12 ноября на линии соприкосновения войск, в результате которого азербайджанскими вооруженными силами был сбит армянский вертолет Ми-24.

    В заявлении ЕС также озвучен призыв расследовать инцидент.

    Европейский Союз также  заявил о своей полной поддержке усилиям Минской Группы ОБСЕ: "Обе стороны должны придерживаться режима прекращения огня, а также возобновить усилия для мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта".  

    Отметим, что согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.

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