ЕС призвал расследовать инцидент по поводу сбитого на линии соприкосновения вертолета

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Европейский Союз призвал стороны конфликта воздержаться от любых действий, либо заявлений, которые приведут к эскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ЕС в связи с инцидентом 12 ноября на линии соприкосновения войск, в результате которого азербайджанскими вооруженными силами был сбит армянский вертолет Ми-24.

В заявлении ЕС также озвучен призыв расследовать инцидент.

Европейский Союз также заявил о своей полной поддержке усилиям Минской Группы ОБСЕ: "Обе стороны должны придерживаться режима прекращения огня, а также возобновить усилия для мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта".

Отметим, что согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.