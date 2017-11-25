ЕС предупредил об ответственности за коммерческую деятельность на оккупированных территориях Азербайджана

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ На официальном сайте Генерального директората Европейской комиссии по торговле размещено предупреждение об ответственности за коммерческую деятельность компаний Европейского союза (ЕС) на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в предупреждении говорится:

"Согласно законодательству Азербайджана, компании ЕС, осуществляющие коммерческую деятельность в Нагорном Карабахе и/или прилегающих районах непосредственно или через торговые филиалы, рискуют подвергнуться гражданской и уголовной ответственности. Эта деятельность может привести к уголовному преследованию или другим правовым мерам в отношении как данных лиц, так и соответствующего бизнеса, а также может повлиять на возможность посещения Азербайджана в будущем".

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил Report, что ссылка на законодательство Азербайджана в тексте этого предупреждения подразумевает признание юрисдикции Азербайджана над оккупированным Нагорным Карабахом и прилегающими районами.

По его словам, это предупреждение Европейской комиссии является первым шагом на пути к выполнению легитимных требований Азербайджана по предотвращению незаконной деятельности физических и юридических лиц на оккупированных территориях.

Он отметил, что при принятия политических решений ЕС в отношении Азербайджана в контексте армяно-азербайджанского конфликта за основу берется позиция офиса спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии (EUSR). EUSR отчитывается о своей деятельности и получает рекомендации от Комитета по политическим вопросам и безопасности Совета ЕС. "Это означает, что независимо от того, где оно публикуется, все государства-члены ЕС должны строго придерживаться вышеуказанного предупреждения", - добавил Гаджиев.