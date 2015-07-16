Госдеп США: Еревану и Баку следует подтвердить приверженность достижению мира

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Сторонам нагорно-карабахского урегулирования необходимо подтвердить свою приверженность достижению прогресса мирным путем. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Европы, Кавказа и региональных конфликтов Эрик Рубин, выступая в Институте Брукингс.

Э. Рубин подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию карабахского вопроса не существует.

При этом, американский дипломат добавил, что хотя это и не легко, Соединенные Штаты все же надеются, что стороны подтвердят свою приверженность достижению мира. "Мы надеемся, что обе стороны подтвердят свою приверженность достижению прогресса в переговорах по мирному урегулированию. Это не просто; для достижения урегулирования сторонам предстоит сделать трудный выбор по ряду вопросов, именно поэтому решение еще не достигнуто", - добавил Эрик Рубин.

По его словам, Соединенные Штаты вместе с двумя другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ от России и Франции продолжат всяческое содействие мирному решению вопроса Нагорного Карабаха. Особенно важны усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в деле предотвращения обострения конфликта.

"Мы однозначно заявляем, что крайне важно, чтобы стороны сделали абсолютно все возможное для того, чтобы не обострять ситуацию; в это напряженное и опасное время критически важно избегать инцидентов", - подчеркнул представитель Государственного департамента США.