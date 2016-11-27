Ереван: Еще не ясно состоится ли в Гамбурге встреча президентов Армении и Азербайджана

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Еще не известно, состоится ли в Гамбурге встреча президентов Армении и Азербайджана для обсуждения вопроса урегулирования карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом в беседе с Tert.am сказал замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

На замечание по поводу того, что азербайджанская сторона заявила о готовности ко встрече, до этого и Серж Саргсян заявлял о готовности встретиться, Шаварш Кочарян ответил следующим образом: «Когда будет встреча, тогда и будет объявлено об этом. Если будет, точнее, если…».

Шаварш Кочарян не ответил на вопрос от чего зависит состоится ли встреча, он также не ответил на другие вопросы.