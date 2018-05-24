Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции, председатель правящей Партии справедливости и развития (AKP) и кандидат в президенты Реджеп Тайип Эрдоган включил вопрос об освобождении Нагорного Карабаха от оккупации в "Избирательную декларацию".

Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, 24 мая Р.Т.Эрдоган обнародовал "Избирательную декларацию" Партии справедливости и развития.

"Мы продолжим работу по освобождению азербайджанских земель от оккупации", - подчеркивается в документе.

В декларации говорится, что в случае переизбрания Р.Т.Эрдогана президентом связи со странами Кавказа и Средней Азии будут развиваться еще больше, будет усилен созданный в 2009 году Тюрский совет: "Все это – основные цели AKP".