​Эрдоган: В процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта есть продвижения

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ "В процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта есть продвижения".

Как сообщает Report со ссылкой Haberturk, об этом, возвращаясь из России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете.

По его словам, будет создан формат трехстороннего сотрудничества Турция-Азербайджан-Россия: "Как Азербайджан, так и Россия положительно отнеслись к данному вопросу. Существует формат трехстороннего сотрудничества Россия-Азербайджан-Иран. Глава МИД Турции обсудил с азербайджанским коллегой вопрос, связанный с созданием формата сотрудничества Турция-Россия-Азербайджан. Мы также обсудили данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Наша цель заключается в прослеживании на местах происходящих в регионе политических процессов. На данный момент в регионе существует карабахская проблема. Минская группа ОБСЕ, в членство которой входит Турция, могла бы достичь иных результатов в урегулировании данного вопроса.

Хотя Россия, США и Франция входят в Минскую группу ОБСЕ, за истекшие 23-24 года им проблему не удалось решить, или же они не хотели решить ее. Естественно, существует факт оккупации, и все принимают это. Если преобладает факт оккупации, тогда почему же не покончат с ней? На данный момент в процессе урегулирования конфликта прослеживаются некоторые продвижения. Владимир Путин говорит об этом вопросе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также сказал мне об этом. Думаю, что в случае освобождения 5-ти районов, проблема, в прямом смысле этого слова, спокойно решится".