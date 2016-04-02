Эрдоган раскритиковал сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Баку. 2 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия посредников по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, комментируя тему напряженности на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении, Эрдоган сказал:

«К сожалению, бездействие сопредседателей Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, поставило нас перед картиной, которую мы имеем ныне. Если бы МГ ОБСЕ действовала в целях обеспечения справедливости и конкретных результатов, мы бы не имели нынешнего состояния».

Отметим, что ранее сегодня глава турецкого государства позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнование в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих.