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    Эрдоган раскритиковал сопредседателей Минской группы ОБСЕ

    “Если бы МГ ОБСЕ действовала в целях обеспечения справедливости и конкретных результатов, мы бы не имели нынешнего состояния”

    Баку. 2 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия посредников по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, комментируя тему напряженности на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении, Эрдоган сказал:

    «К сожалению, бездействие сопредседателей Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, поставило нас перед картиной, которую мы имеем ныне. Если бы МГ ОБСЕ действовала в целях обеспечения справедливости и конкретных результатов, мы бы не имели нынешнего состояния».

    Отметим, что ранее сегодня глава турецкого государства позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил соболезнование в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих.

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