Эрдоган: Нагорный Карабах будет азербайджанским

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет поддерживать Баку в карабахском конфликте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, президент Турции выразил соболезнования своему другу президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с разгоревшимся конфликтом.

По словам Эрдогана, "Турция всегда была на стороне Азербайджана в карабахском вопросе и продолжит оказывать поддержку".

"Мы своим сердцем чувствуем боль от оккупации Карабаха и гибели там людей. Но я хочу сказать, что однажды Нагорный Карабах обязательно будет азербайджанским", - сказал Эрдоган.