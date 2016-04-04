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    Эрдоган: Нагорный Карабах будет азербайджанским

    Турция всегда была на стороне Азербайджана в карабахском вопросе и продолжит оказывать поддержку

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет поддерживать Баку в карабахском конфликте.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, президент Турции выразил соболезнования своему другу президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с разгоревшимся конфликтом.

    По словам Эрдогана, "Турция всегда была на стороне Азербайджана в карабахском вопросе и продолжит оказывать поддержку".

    "Мы своим сердцем чувствуем боль от оккупации Карабаха и гибели там людей. Но я хочу сказать, что однажды Нагорный Карабах обязательно будет азербайджанским", - сказал Эрдоган.

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