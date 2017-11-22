Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт могут решить только Россия и Владимир Путин

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Сочи президент Турции Реджеп Тайир Эрдоган намерен обсудить с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что на сегодняшней трехсторонней встрече в Сочи по сирийскому вопросу вновь поднимет вопрос нагорно-карабахского конфликта, если выпадет такая возможность: "Во время предыдущего визита в Сочи мы с президентом России Владимиром Путиным обсудили нагорно-карабахский конфликт. Путин сказал, что сделает все возможное в данном вопросе. Я отметил о чуткости вопроса освобождения 5 оккупированных районов Азербайджана и что скоро будет уже 30 лет, как длится конфликт. Этот вопрос в регионе может решить Россия, господин Путин. Он сказал, что "понимает нашу чуткость" в данном вопросе. Сегодня на трехсторонней встрече, как только выпадет возможность, я вновь подниму этот вопрос. Потому что нагорно-карабахский вопрос и наш особый вопрос. Мы не оставим это без внимания".