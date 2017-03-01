Эрдоган: Мы должны на всех международных площадках поднимать вопрос об оккупационной политике Армении

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "Мы должны на всех международных площадках поднимать вопрос об оккупационной политике Армении".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на 13-ом саммите Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) в Исламабаде заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря об оккупации Арменией азербайджанских земель.

Отметив, что нагорно-карабахских конфликт длится уже длительное время, и усилия, проводимые по решению этого конфликта более 20 лет, так и не дали результата, Эрдоган заявил, что если в рамках ОЭС и ООН будут проводиться совместные действия в данном направлении, то можно будет добиться весомых результатов в этой связи.

В своей речи он также затронул тему терроризма в Афганистане. Эрдоган призвал к объединению сил для победы над терроризмом в этой стране.

"Турция воюет против ряда террористических организаций, таких как YPG, PKK, FETÖ и т.д. Мы должны покончить с терроризмом", - заявил президент Турции.