​Эльмар Мамедъяров встретился в Брюсселе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ 31 мая в рамках рабочего визита министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Брюссель состоялась его заранее запланированная встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По его словам, на встрече были обсуждены результаты венской встречи для подготовки к июньскому саммиту с целью скорейшего по возможности продвижения урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Выражая отношение к информации об отмене запланированной на июнь встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что предложения о проведении такой встречи не было, поэтому она не планировалась.