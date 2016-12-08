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    Эльмар Мамедъяров обсудил с действующим председателем ОБСЕ нагорно-карабахский конфликт

    Глава МИД проинформировал коллег о переговорном процессе по урегулированию конфликта

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В рамках проходящего в Германии 23-го заседания министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с действующим председателем ОБСЕ Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Как сообщили Report из пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Германией и расширением сотрудничества в торгово-экономической сфере.

    Э.Мамедъяров проинформировал коллег о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

    На встрече также обсудили другие стоящие на повестке вопросы. 

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