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    Эльмар Мамедъяров о незаконном визите французского мэра в Нагорный Карабах

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прокомментировал незаконный визит в Нагорный Карабах французского мэра и членов муниципалитета.

    Как сообщает Report, министр подчеркнул, что Франция заявила о непризнании т.н."Нагорно-Карабахской Республики" государством.

    Он отметил, что во время VI Бакинского гуманитарного форума встретился с послом Франции в Азербайджане Аурелией Буше: "Я и ей задал вопрос и заявил, что если кто-то отказывается от имеющихся поручений, пусть правительство Франции примет в связи с этим меры. Посол отметила, что информирует МИД своей страны по данному вопросу и донесет до азербайджанской стороны необходимый ответ".

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