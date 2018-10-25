Эльмар Мамедъяров о незаконном визите французского мэра в Нагорный Карабах

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прокомментировал незаконный визит в Нагорный Карабах французского мэра и членов муниципалитета.

Как сообщает Report, министр подчеркнул, что Франция заявила о непризнании т.н."Нагорно-Карабахской Республики" государством.

Он отметил, что во время VI Бакинского гуманитарного форума встретился с послом Франции в Азербайджане Аурелией Буше: "Я и ей задал вопрос и заявил, что если кто-то отказывается от имеющихся поручений, пусть правительство Франции примет в связи с этим меры. Посол отметила, что информирует МИД своей страны по данному вопросу и донесет до азербайджанской стороны необходимый ответ".