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    Эльмар Мамедъяров: Индия поддерживает справедливую позицию Азербайджана по карабахскому конфликту

    Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Маммедьяров на встрече с индийской коллегой Сушма Сварадж

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Справедливая позиция Азербайджана в вопросе решения нагорно-карабахского конфликта поддерживается Индией.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Маммедъяров на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Сушма Сварадж, проведенной в Баку.

    "Я оповестил коллегу о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией относительно нагорно-карабхского конфликта. Должен отметить, что Индия поддерживает справедливую позицию Азербайджана относительно конфликта, занятую в Движении неприсоединения и в других международных соглашениях", - сказал он. 

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