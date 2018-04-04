Эльмар Мамедъяров: Индия поддерживает справедливую позицию Азербайджана по карабахскому конфликту

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Справедливая позиция Азербайджана в вопросе решения нагорно-карабахского конфликта поддерживается Индией.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Маммедъяров на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Сушма Сварадж, проведенной в Баку.

"Я оповестил коллегу о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией относительно нагорно-карабхского конфликта. Должен отметить, что Индия поддерживает справедливую позицию Азербайджана относительно конфликта, занятую в Движении неприсоединения и в других международных соглашениях", - сказал он.