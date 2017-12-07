Эльмар Мамедъяров: Диалог между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха должен быть расширен

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ встретился со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Кларом.

Как сообщили Report из министерства, на встрече был проведен обмен мнениями вокруг нынешнего состояния отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, было отмечено значение проводимых в настоящее время переговоров по стратегическому партнерскому соглашению в развитии двусторонних связей.

Эльмар Мамедъяров, проинформировавший специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клара о последней встрече в Вене с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту и министром иностранных дел Армении, сообщил, что конфликт должен быть решен в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, Хельсинкским заключительным актом в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана.

Он подчеркнул, что попытки изменения признанных на международном уровне границ государств и попытки заполучить земли с применением силы недопустимы.

Э.Мамедъяров обратил внимание на важность развития диалога между азербайджанской и армянской общинами нагорно-карабахского региона Азербайджана в процессе урегулирования конфликта и подчеркнул, что Азербайджан поддерживает такого рода контакты.