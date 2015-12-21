​Эльмар Мамедъяров: Армения провокационными действиями препятствует урегулированию конфликта - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров дал интервью АЗЕРТАДЖ.

Report представляет указанное интервью:

- Прошло более года с последней встречи в Париже в октябре 2014 года, и 19 декабря 2015 года в Берне состоялась очередная встреча президентов Азербайджана и Армении. Что Вы можете сказать об этой встрече?

- В 2014 году президенты Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ встречались по инициативе президента России Владимира Путина 10 августа в Сочи, по инициативе государственного секретаря США Джонна Керри 4 сентября в Нью-Порте (Уэльс) и по инициативе президента Франции Франсуа Олланда 27 октября в Париже. В результате данных встреч была достигнута определенная позитивная динамика, и после парижской встречи президент Франции Франсуа Олланд призвал конфликтующие стороны – Армению и Азербайджан к работе над мирным соглашением. Вслед за этим, 4 декабря 2014 года, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне министров иностранных дел выступили с заявлением, призывающим Армению и Азербайджан к скорейшей разработке мирного соглашения. Азербайджан уже тогда заявил, что готов к работе над мирным соглашением.

Однако сразу после парижской встречи на оккупированных Арменией азербайджанских территориях были проведены широкомасштабные военные учения с участием, как сообщил официальный Ереван, свыше 46 тысяч человек личного состава и более 5 тысяч единиц техники. В результате данных учений армянская сторона спровоцировала известный инцидент с вертолетом, что не позволило достичь каких-либо подвижек на переговорах и способствовало росту напряженности.

Поэтому проведение спустя более года - 19 декабря 2015 года при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ в столице Швейцарии Берне встречи на уровне глав государств является позитивным фактом. Мы приветствуем усилия, приложенные сопредседателями Минской группы ОБСЕ и правительством Швейцарии, как страны-хозяйки, для организации данной встречи.

В заявлениях сопредседателей Минской группы от 3 декабря 2015 года и после Бернской встречи президентов - 19 декабря 2015 года Армения и Азербайджан призываются к продолжению обсуждений, проведенных в связи с процессом всестороннего урегулирования в Сочи, Нью-Порте и Париже, и интенсификации в 2016 году диалога на основе предложений, являющихся в настоящее время темой переговоров.

Азербайджан, как подвергшееся агрессии и оккупации государство, более миллиона граждан которого находятся в положении беженцев и вынужденных переселенцев, являясь наиболее заинтересованной в скорейшем урегулировании конфликта стороной, всегда выступал за содержательные и результативные переговоры. Азербайджан готов к конструктивным обсуждениям на основе предложений, находящихся в настоящее время на столе переговоров, и эта позиция еще раз была подчеркнута на Бернской встрече.

- В чем заключаются предложения, находящиеся на столе переговоров, на которые ссылаются также сопредседатели? Вы намекаете на предложения, выдвинутые министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на состоявшейся 3-4 декабря в Белграде министерской встрече ОБСЕ?

- Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как представитель государства-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, представил конфликтующим сторонам – Азербайджану и Армении предложения по урегулированию проблемы. Эти предложения поддержаны также другими государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Неслучайно, в связи с обсуждением данных предложений министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил в 2015 году с рабочими визитами Баку и Ереван и провел обмен мнениями с президентами Азербайджана и Армении по данным предложениям. Мы высоко оцениваем усилия Российской Федерации как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на урегулирование конфликта.

Данные предложения, включающие договоренности, достигнутые президентами в 2014 году на встречах в Сочи, Нью-Порте и Париже, подготовлены на основе обновленных Мадридских принципов. А обновленные Мадридские принципы, состоящие из шести пунктов, известны широкой общественности. Здесь отражены поэтапное освобождение от оккупации азербайджанских оккупированных районов, прилегающих к Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана, а также другие вопросы.

Таким образом, настало время начать процесс подготовки всеобъемлющего мирного соглашения, исходя из разработанных на основе обновленных Мадридских принципов предложений, поддержанных сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Чего же ждет Армения?

Намеренно обостряя ситуацию путем диверсионно-провокационных действий на линии соприкосновения войск и вдоль армяно-азербайджанской границы, осуществляя различные незаконные деяния на оккупированных территориях Азербайджана, Армения пытается любой ценой воспрепятствовать урегулированию конфликта.

Как видно, в то время, как в процессе переговоров имеются конкретные предложения, в заявлениях со стороны Армении ни одно из них не затрагивается, для целенаправленного уклонения от поставленной задачи на повестку дня выносятся механизм рассмотрения инцидентов и другие второстепенные вопросы, звучат спекулятивные заявления, рассчитанные лишь на внутреннюю аудиторию. Даже мобилизуя армянские лоббистские круги в США и других странах, проводится такая политика, как отвлечение внимания от являющихся темой переговоров основных вопросов, которые послужат всестороннему урегулированию конфликта, и нацеливание только на механизм рассмотрения инцидентов.

- Что предусматривает механизм расследования инцидентов и в чем заключается связанная с этим позиция Азербайджана?

- Механизм расследования инцидентов, как один из элементов комплексных мероприятий, связанных с урегулированием конфликта, нашел отражение в Сочинских заявлениях президентов Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации от 5 марта 2011 года и 23 января 2012 года. Механизм расследования инцидентов является не целью, а одним из комплексных средств, могущих содействовать всестороннему урегулированию конфликта.

Начнем с того, почему возникают инциденты? Потому, что на оккупированных территориях Азербайджана незаконно находятся вооруженные силы Армении. После вывода вооруженных сил Армении из оккупированных азербайджанских территорий, никаких инцидентов не будет и необходимости в их расследовании не останется.

После проведенной в сентябре этого года в Нью-Йорке встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ азербайджанская сторона еще раз заявила, что механизм расследования инцидентов должен стать составной частью процесса вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

В целом, расследование инцидентов, как механизм, сопровождается рядом вопросов, и может быть рассмотрен вопрос его применения в пунктах вдоль государственной границы Армении с оккупированными территориями Азербайджана.

Армения целенаправленно отодвигает на задний план вывод армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий, являющийся важнейшим элементом процесса всеобъемлющего урегулирования, на который ссылаются также сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и выдвигает на передний план расследование инцидентов. Абсолютно понятно, что Армения под предлогом данного механизма пытается консолидировать оккупацию азербайджанских территорий и сохранить статус-кво, который сопредседатели Минской группы ОБСЕ признали в заявлениях на уровне президентов неприемлемым и неустойчивым.

- Обсуждались ли в Берне гуманитарные аспекты конфликта, освобождение взятых в заложники наших соотечественников – Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, а также в целом, как продолжение парижской встречи президентов - гуманитарные вопросы?

- На Бернской встрече президентов также обсуждались гуманитарные аспекты конфликта. Вопрос освобождения наших соотечественников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева еще раз был поднят президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым.

Хочу напомнить, что в Астраханском от 27 октября 2010 года, Сочинском от 5 марта 2011 и 23 января 2012 года заявлениях президентов Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации предусматривался обмен пленными и заложниками, возвращение тел погибших и сотрудничество по гуманитарным аспектам конфликта. На парижской встрече президентов с целью выяснения судьбы пропавших без вести лиц было предложено создать по линии Международного комитета Красного Креста механизм обмена данными. Азербайджан, более четырех тысяч граждан которого считаются пропавшими без вести, поддерживает эту инициативу президента Франции Франсуа Олланда, носящую гуманитарный характер.

В этом контексте мы одобряем гуманитарную миссию, осуществляемую Международным комитетом Красного Креста и правительством Швейцарии. Согласно подготовленному МККК последнему списку, 4496 человек считаются пропавшими без вести. Надеемся, что в результате успешной реализации данного проекта семьям лиц, вот уже более 20 лет считающихся пропавшими без вести, можно будет предоставить определенную информацию об их судьбе.

В заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 3 декабря 2015 года возвращение азербайджанской стороной Армении солдата и гражданского лица, перешедших линию соприкосновения войск, было расценено как заслуживающий одобрения гуманитарный акт и шаг, соответствующий международным гуманитарным обязательствам. Кроме того, стороны были призваны к возвращению в духе Астраханского заявления всех оставшихся пленных и заложников. Должен также отметить, что недавно как показатель доброй воли с азербайджанской стороны Армении была передана еще одна семья.

Поэтому теперь очередь за Арменией. Официальный Ереван в соответствии с международными гуманитарными обязательствами, призывами сопредседателей Минской группы ОБСЕ должен принять участие в процессе обмена данными о пропавших без вести лицах и обеспечить скорейшее освобождение наших соотечественников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Хочу еще раз отметить, что Азербайджанская Республика готова к результативным переговорам, служащим устранению последствий армянской оккупации, обеспечению в итоге ее территориальной целостности и суверенитета в пределах признанных на международном уровне границ, возвращению беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли.

Азербайджан и в 2016 году продолжит совместно с сопредседателями Минской группы ОБСЕ активную деятельность по урегулированию конфликта. Руководство Армении, наконец, должно понять, что статус-кво, являющийся неприемлемым и неустойчивым, должен быть изменен, как того требует международная общественность, а армянские войска выведены с оккупированных азербайджанских территорий. Только после этого в регионе могут утвердиться устойчивый мир, стабильность и появятся большие возможности для всестороннего экономического развития.