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    Эльмар ​Мамедъяров: Сопредседатели МГ ОБСЕ займутся вопросом незаконного суда в отношении азербайджанских пленных

    Данный вопрос обсуждался в ходе недавнего визита сопредседателей МГ ОБСЕ в Баку

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ займутся вопросом незаконного судебного процесса над азербайджанскими пленными.

    Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
    По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе недавнего визита сопредседателей МГ ОБСЕ в Баку на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.
    Э. Мамедъяров также заявил, что и сам затрагивал данный вопрос в ходе встреч с посредниками. "МИД Азербайджана отслеживает ход событий. И это не останется без соответствующей реакции", - заявил Э. Мамедъяров.
    Напомним, два азербайджанца Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были захвачены в плен в оккупированном Кельбаджарском районе летом этого года.
    По сообщениям армянских СМИ, в октябре в Ханкенди начался "судебный процесс" над Д. Аскеровым и Ш. Гулиевым.

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