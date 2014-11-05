Эльмар ​Мамедъяров: Сопредседатели МГ ОБСЕ займутся вопросом незаконного суда в отношении азербайджанских пленных

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ займутся вопросом незаконного судебного процесса над азербайджанскими пленными.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе недавнего визита сопредседателей МГ ОБСЕ в Баку на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Э. Мамедъяров также заявил, что и сам затрагивал данный вопрос в ходе встреч с посредниками. "МИД Азербайджана отслеживает ход событий. И это не останется без соответствующей реакции", - заявил Э. Мамедъяров.

Напомним, два азербайджанца Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были захвачены в плен в оккупированном Кельбаджарском районе летом этого года.

По сообщениям армянских СМИ, в октябре в Ханкенди начался "судебный процесс" над Д. Аскеровым и Ш. Гулиевым.