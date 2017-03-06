Максим Шевченко: В эскалации на линии соприкосновения виновата Армения, и она это практически не отрицает

Москва. 6 марта. REPORT.AZ/ Большую роль в начале февральских событий на линии соприкосновения сыграли реваншистские настроения в Армении после апрельской войны в 2016 году. Об этом московскому корреспонденту Report заявил член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, политолог Максим Шевченко.

"В февральском витке эскалации виновата, прежде всего, Армения, и она это практически не отрицает", - заявил М. Шевченко.

По его мнению, одной из причин разгорания конфликта является проведение так называемого "референдума" в Карабахе при участии ультраправых европейских "наблюдателей".

Второй причиной член Совета назвал наличие в Армении "определенных реваншистских настроений" после апрельской войны в 2016 году.

Эксперт высказал мнение, что главным врагом Армении является не Азербайджан, а Турция. "Исторический конфликт с ней армянской общественностью педалируются настолько, что сейчас является одним из факторов национального самосознания. Так как Азербайджан воспринимается армянами как союзник Турции, то снаряды, выпущенные по Азербайджану, в целом являются снарядами, выпущенными по Эрдогану", - считает политолог.

М. Шевченко подчеркнул, что балансировка Москвы в карабахском конфликте, возможно, стратегически неправильна, однако оправданна с точки зрения обеспечения необходимого для России баланса.

"Я считаю, что Минская группа исчерпала себя, в первую очередь из-за позиции США. Американцы абсолютно не заинтересованы в мире на Кавказе. Считаю, что только тройственный союз России, Турции и Ирана может принести стабильный мир в регион, в том числе и в зону карабахского вопроса", - добавил член Совета.