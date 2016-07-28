Российский эксперт: Саргсяну придется вернуть территории Азербайджану

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Официальная позиция России ближе к азербайджанской, нежели к армянской стороне в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом в интервью российской радиостанции Mediametrics заявил эксперт российского клуба Валдай, ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН, доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексей Фененко.

"Официальная позиция России ближе к азербайджанской, нежели к армянской стороне. Позиция России состоит из трех моментов. Первое - мы признаем территориальную целостность Азербайджана и признаем, что официально Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. Второе - мы против военного решения проблемы. Третье - никакие гарантии России и ОДКБ, предоставленные Армении, не действуют в отношении Карабаха. Достаточно прочитать заявления МИД РФ, чтобы понять это", - подчеркнул российский эксперт.

По его словам, в Москве растет недовольство Саргсяном. "Но если мы будем оказывать постоянное давление на Армению, то Армения просто взорвется, и мы получим очередное антироссийское государство", - отметил он.

От отметил, что резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта в апреле окончательно похоронило Мадридские принципы по урегулированию проблемы и наглядно продемонстрировало силу азербайджанской армии.

"Азербайджан показал, что исход войны не так предрешен, как многим это казалось в Армении все эти годы. Более того, Азербайджан показал, что может прорвать реальный фронт в случае начала военных действий и перенести войну вглубь Карабаха", - сказал он.

Российский эксперт выразил мнение, что Москва оказывает большее давление на Армению, чем на Азербайджан.

"Президенту Армении Сержу Саргсяну придется вернуть Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха", - указал политолог.

Комментируя вопрос о том, что почему детали переговоров по урегулированию карабахского конфликта держатся в строжайшей тайне, А.Фененко отметил, что в России очень боятся "горячих голов в Армении".

Он указал, что власти России опасаются и недовольства российской общественности, которая обвинит Кремль в сдаче очередного союзника. "Посему любая конкретика может взорвать ситуацию", - сказал эксперт.