Экс-премьер Кыргызстана: Нагорно-карабахский конфликт необходимо решить как можно скорее

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт необходимо решить как можно скорее и только мирным путем.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам экс-премьер Кыргызстана Апас Жумагулов, принимающий участие на V Бакинском Глобальном форуме.

"Вопрос Карабаха надо решать обоюдно мирным путем, путем переговоров более настойчиво. Чем быстрее, тем лучше", - заявил А .Жумагулов.

Говоря о проведении V Бакинского Глобального форума, он подчеркнул, что сегодня Азербайджан добился больших успехов и вышел на международную арену с инициативами мира в достаточно непростое время, коими являются последние годы.

"Решение этих проблем по линии форума, который пятый раз уже проводится в Баку – это благородно и очень свято, это большая работа. Азербайджан нашел время для внесения собственного вклада в мировые дела посредством проведения форума, чтобы мир был более чище, честен и более прогрессивно развивался", - добавил экс-премьер Кыргызстана.