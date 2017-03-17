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    Экс-премьер Кыргызстана: Нагорно-карабахский конфликт необходимо решить как можно скорее

    Апас Жумагулов: Азербайджан добился больших успехов и вышел на международную арену© Courtesy İmage

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт необходимо решить как можно скорее и только мирным путем.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам экс-премьер Кыргызстана Апас Жумагулов, принимающий участие на V Бакинском Глобальном форуме.

    "Вопрос Карабаха надо решать обоюдно мирным путем, путем переговоров более настойчиво. Чем быстрее, тем лучше", - заявил А .Жумагулов.

    Говоря о проведении V Бакинского Глобального форума, он подчеркнул, что сегодня Азербайджан добился больших успехов и вышел на международную арену с инициативами мира в достаточно непростое время, коими являются последние годы.

    "Решение этих проблем по линии форума, который пятый раз уже проводится в Баку – это благородно и очень свято, это большая работа. Азербайджан нашел время для внесения собственного вклада в мировые дела посредством проведения форума, чтобы мир был более чище, честен и более прогрессивно развивался", - добавил экс-премьер Кыргызстана.

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