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    Джибути признала Ходжалинскую трагедию

    В резолюции выражено беспокойство в связи с судьбой свыше миллиона человек, являющихся жертвами армянской агрессии

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Национальной ассамблеи (парламента) Республики Джибути абсолютным большинством голосов  была принята резолюция относительно Ходжалинской трагедии.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Аддис-Абебе, резолюция была официально вручена послу Эльману Абдуллаеву председателем парламента Мухаммедом Али Хумадом в ходе встречи с ним. 

    Спикер парламента Джибути подчеркнул, что его страна всегда поддерживает Азербайджан.

    В резолюции говорится, что оккупация азербайджанских земель Арменией и геноцид, совершенный 26 февраля 1992 года вооруженными подразделениями Армении в отношении гражданского населения в азербайджанском городе Ходжалы, признаются как преступление, и что виновники должны быть наказаны согласно соответствующим международным инструментам. 

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