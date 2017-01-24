Джибути признала Ходжалинскую трагедию

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Национальной ассамблеи (парламента) Республики Джибути абсолютным большинством голосов была принята резолюция относительно Ходжалинской трагедии.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Аддис-Абебе, резолюция была официально вручена послу Эльману Абдуллаеву председателем парламента Мухаммедом Али Хумадом в ходе встречи с ним.

Спикер парламента Джибути подчеркнул, что его страна всегда поддерживает Азербайджан.

В резолюции говорится, что оккупация азербайджанских земель Арменией и геноцид, совершенный 26 февраля 1992 года вооруженными подразделениями Армении в отношении гражданского населения в азербайджанском городе Ходжалы, признаются как преступление, и что виновники должны быть наказаны согласно соответствующим международным инструментам.