Джеймс Уорлик: Приветствуем готовность России выступить в качестве гаранта решения карабахского конфликта

Баку. 16 август. REPORT.AZ/ "Приветствуем готовность России выступить в качестве гаранта решения карабахского конфликта".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.

"Мы приветствуем личное участие президента РФ Владимира Путина в усилиях, направленных на достижение устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта", — сказал Уорлик.

По его словам, размещение международных миротворческих сил с целью обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе всегда рассматривалось как часть решения конфликта.