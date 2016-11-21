Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Американский дипломат Джеймс Уорлик покидает пост сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом Уорлик сообщил в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, он завершит свою миссию в качестве сопредседателя 31 декабря.

"Для меня было честью служить в Госдепартаменте на протяжении более 30 лет", - написал дипломат.

Он также отметил, что станет партнером в самой большой и престижной российской юридической фирме "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".