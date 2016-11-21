 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Джеймс Уорлик покидает пост сопредседателя Минской группы ОБСЕ

    Он завершит свою миссию в качестве сопредседателя 31 декабря

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Американский дипломат Джеймс Уорлик покидает пост сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 

    Как сообщает Report, об этом Уорлик сообщил в своем микроблоге в Twitter.

    По его словам, он завершит свою миссию в качестве сопредседателя 31 декабря.

    "Для меня было честью служить в Госдепартаменте на протяжении более 30 лет", - написал дипломат.

    Он также отметил, что станет партнером в самой большой и престижной российской юридической фирме "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi