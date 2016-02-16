Аппатурай: Мы обеспокоены ухудшением ситуации на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Мы обеспокоены ухудшением ситуации на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе".

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Спецпредставитель генсека НАТО отметил, что вопрос нагорно-карабахского урегулирования обсуждался в ходе его нынешнего визита в Баку. "НАТО не вовлечено в процесс урегулирования, однако НАТО имеет свою позицию касательно затяжных конфликтов в Европе, которая была изложена на последнем саммите НАТО. Мы обеспокоены ухудшением ситуации на линии соприкосновения и призываем стороны продвигаться вперед мирного урегулирования конфликта при поддержке Минской группы ОБСЕ".