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    Аппатурай: Мы обеспокоены ухудшением ситуации на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе

    НАТО не вовлечено в процесс урегулирования, однако НАТО имеет свою позицию касательно затяжных конфликтов в Европе

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Мы обеспокоены ухудшением ситуации на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе".

    Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

    Спецпредставитель генсека НАТО отметил, что вопрос нагорно-карабахского урегулирования обсуждался в ходе его нынешнего визита в Баку. "НАТО не вовлечено в процесс урегулирования, однако НАТО имеет свою позицию касательно затяжных конфликтов в Европе, которая была изложена на последнем саммите НАТО. Мы обеспокоены ухудшением ситуации на линии соприкосновения и призываем стороны продвигаться вперед мирного урегулирования конфликта при поддержке Минской группы ОБСЕ".

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