Двое азербайджанских военнослужащих пали шехидами

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Армянская сторона, которая понесла значительные потери на оккупированных территориях за последние дни, пытаясь компенсировать свои неудачи, увеличила количество провокаций на азербайджано-армянской государственной границе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В сообщении говорится, что враг, потерявший преимущество в оперативной ситуации, повысив напряженность, пытается привлечь к участию в конфликте некоторые международные организации, в том числе государства, входящие в военно-политические организации, членом которых является Армения.

В том числе отмечается, что 27 марта армянские вооруженные подразделения нарушили государственную границу на территории Газахского района и попытались прорваться на территорию Азербайджана. В результате бдительности подразделений вооруженных сил Азербайджана действия врага были обнаружены и предприняты соответствующие превентивные меры.

В результате столкновений с врагом погибли офицер ВС Азербайджана лейтенант Зульфугарлы Галиб Лаим оглу и рядовой Гаджиев Гафарали Интигам оглу.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова оба военнослужащих посмертно удостоены медали "За отличие в военной службе" 3-ей степени.

Министерство обороны заявляет, что оперативная ситуация в данном направлении находится под полным контролем азербайджанских войск. Азербайджанская сторона призывает все международные организации осудить провокации армян и дать соответствующую оценку происходящему.