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    Двое азербайджанских военнослужащих пали шехидами

    Министерство обороны: Оперативная ситуация в данном направлении находится под полным контролем азербайджанских войск

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Армянская сторона, которая понесла значительные потери на оккупированных территориях за последние дни, пытаясь компенсировать свои неудачи, увеличила количество провокаций на азербайджано-армянской государственной границе. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    В сообщении говорится, что враг, потерявший преимущество в оперативной ситуации, повысив напряженность, пытается привлечь к участию в конфликте некоторые международные организации, в том числе государства, входящие в военно-политические организации, членом которых является Армения. 

    В том числе отмечается, что 27 марта армянские вооруженные подразделения нарушили государственную границу на территории Газахского района и попытались прорваться на территорию Азербайджана. В результате бдительности подразделений вооруженных сил Азербайджана действия врага были обнаружены и предприняты соответствующие превентивные меры. 

    В результате столкновений с врагом погибли офицер ВС Азербайджана лейтенант Зульфугарлы Галиб Лаим оглу и рядовой Гаджиев Гафарали Интигам оглу. 

    Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. 

    Приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова оба военнослужащих посмертно удостоены медали "За отличие в военной службе" 3-ей степени.

    Министерство обороны заявляет, что оперативная ситуация в данном направлении находится под полным контролем азербайджанских войск. Азербайджанская  сторона призывает все международные организации осудить провокации армян и дать соответствующую оценку происходящему. 

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