​Два танка сепаратистского режима Нагорного Карабаха подорвались на мине - ВИДЕО

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Две единицы тяжелой боевой техники сепаратистского режима на оккупированных территориях Нагорного Карабаха подорвались на противотанковых минах неустановленного образца, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Подрыв произошел в ходе следования танков T-72 на полигон, где проводились занятия по вождению боевой техники.

В результате взрыва экипаж одного из танков погиб на месте происшествия. Члены экипажа второго танка в тяжелом состоянии были доставлены в госпиталь оккупированного Ханкенди.

Для выяснения обстоятельств происшествия создана оперативная группа. На видео показана эвакуация пострадавших танков.