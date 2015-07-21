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    ​Два танка сепаратистского режима Нагорного Карабаха подорвались на мине - ВИДЕО

    В результате взрыва экипаж одного из танков погиб на месте происшествия

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Две единицы тяжелой боевой техники сепаратистского режима на оккупированных территориях Нагорного Карабаха подорвались на противотанковых минах неустановленного образца, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Подрыв произошел в ходе следования танков T-72 на полигон, где проводились занятия по вождению боевой техники.

    В результате взрыва экипаж одного из танков погиб на месте происшествия. Члены экипажа второго танка в тяжелом состоянии были доставлены в госпиталь оккупированного Ханкенди.

    Для выяснения обстоятельств происшествия создана оперативная группа. На видео показана эвакуация пострадавших танков.

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